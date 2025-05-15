В Эстонии говорят, что РФ готова защищать свой "теневой флот" на фоне инцидента с истребителем

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсакхна заявил, что Россия готова защищать свой "теневой флот", на фоне инцидента с истребителем РФ и танкером, который Военно-морские силы Эстонии пытались задержать неподалеку Таллинна.

Об этом он сказал перед началом неформальной встречи министров стран НАТО в Анталии в четверг, сообщает "Европейская правда".

Тсакхна заявил, что Россия отправила военный самолет в ответ на попытку эстонского флота задержать нефтяной танкер Jaguar, который направлялся в Россию и находится под санкциями Великобритании, а также обвинил судно в незаконном плавании без флага.

"Российская Федерация отправила истребитель, чтобы выяснить ситуацию, и этот истребитель нарушил воздушное пространство НАТО примерно на одну минуту", – подчеркнул эстонский министр.

Он акцентировал на том, что таким образом Россия "готова защищать "теневой флот".

"Ситуация действительно серьезная", – добавил Тсакхна.

По словам министра, истребители из миссии НАТО по воздушной полиции, размещенные в странах Балтии, были подняты в воздух для проверки ситуации с российским самолетом.

Как известно, ВМС Эстонии пытались остановить танкер Jaguar, который проходил через международные воды Финского залива в направлении порта Приморск. Считается, что судно принадлежит к "теневому флоту" РФ.

По имеющимся данным, экипаж танкера отказался выполнить указания эстонских пограничников, однако судно покинуло экономические воды Эстонии. Стоит также обратить внимание на то, что этот танкер входит в санкционный список Британии.

Также в ответ на действия эстонских военных Россия направила истребитель, который, по сообщению эстонской армии, нарушил воздушное пространство страны.

На фоне этого инцидента министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что доступ "теневого флота" России к Балтийскому морю должен быть ограничен.