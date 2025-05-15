Эстония попыталась задержать один из кораблей "теневого флота" РФ

Военно-морские силы Эстонии пытались задержать танкер с нефтью, который направлялся в Россию и находится под санкциями Великобритании.

Об этом со ссылкой на заявление эстонских ВМС пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Инцидент произошел во вторник, 14 мая, вблизи острова Найссаар, недалеко от Таллинна. По данным эстонских ВМС, судно шло без флага.

Как сообщил агентству командующий Иво Варк, эстонские военные связались с ним по радио в 15:30. Поскольку судно шло "без национальной принадлежности", Эстония "была обязана проверить документы и правовой статус судна", пояснил Варк.

Экипаж этого судна отказался сотрудничать с Эстонией, и поэтому ВМС страны сопроводили его в российские воды.

Речь идет о судне "Jaguar", которое Великобритания добавила в свой санкционный список в минувшую пятницу, оно является одним из примерно 100 судов в так называемом "теневом флоте" России.

В X министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсакхна написал, что Россия "должна столкнуться с более жесткими и быстрыми санкциями" в ответ на инцидент.

В январе 2025 года, после громкого инцидента с повреждением подводной инфраструктуры в Финском заливе, JEF запустила миссию Nordic Warden, которая предусматривает мониторинг потенциальных угроз для инфраструктуры в 22 зонах, где сосредоточено наибольшее количество таких объектов.

Напомним, в апреле танкер, который относят к так называемому российскому "теневому флоту", едва не сел на мель у берегов Финляндии, что могло бы закончиться экологической катастрофой.

Эстония в апреле задержала в своих водах подозрительный танкер, который считается принадлежащим к "теневому флоту". На нем обнаружили многочисленные нарушения и запретили продолжать движение до устранения проблем, но в итоге отпустили.