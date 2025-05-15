Премьер Великобритании о переговорах в Стамбуле: Путин препятствует миру

Британский премьер-министр Кир Стармер после отказа хозяина Кремля Владимира Путина прибыть на переговоры с Украиной в Стамбул обвинил его в саботаже мирных усилий.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Стармера приводит The Guardian.

Комментируя отказ российского лидера приехать в Турцию на переговоры, премьер Великобритании назвал это "еще одним доказательством того, что именно Путин медлит".

"Именно из-за Путина задерживается прекращение огня. Украина уже давно, несколько месяцев назад, четко заявила, что готова к 30-дневному безоговорочному прекращению огня, и мы уже давно говорим, что именно Путин стоит на пути мира", – подчеркнул Стармер.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отправился в Анкару, ожидая прибытия хозяина Кремля Владимира Путина. Но пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не поедет в Стамбул на переговоры с украинской делегацией.

Вместо этого РФ отправила делегацию низкого уровня во главе с помощником Путина Владимиром Мединским.

Несмотря на это, Зеленский решил отправить на переговоры в Стамбул украинскую делегацию во главе с министром обороны Рустемом Умеровым.