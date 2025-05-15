Глава Минобороны Британии: пора надавить на Путина

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что союзники Украины "должны действовать" и "оказывать давление на Путина" на фоне неопределенности вокруг переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.

Заявление британского министра приводит AFP, сообщает "Европейская правда".

Выступая после встречи со своим немецким коллегой Борисом Писториусом в Берлине, Хили призвал к введению новых санкций против России.

"Мы должны оказать давление на Путина, чтобы заставить его сесть за стол переговоров. Мы готовы сделать это как ведущие европейские страны", – подчеркнул он.

Хили указал на обязательства, взятые на себя лидерами Великобритании, Франции, Германии и Польши во время визита в Киев на прошлой неделе.

"Путин не имеет никаких шансов на победу в Украине. Сейчас самое время для него... вести переговоры и положить конец этой войне", – добавил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отправился в Анкару, ожидая прибытия хозяина Кремля Владимира Путина. Но пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не поедет в Стамбул на переговоры с украинской делегацией.

Вместо этого РФ отправила делегацию низкого уровня во главе с помощником Путина Владимиром Мединским.

Несмотря на это, Зеленский решил отправить на переговоры в Стамбул украинскую делегацию во главе с министром обороны Рустемом Умеровым.