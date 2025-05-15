Премʼєр Британії про переговори у Стамбулі: Путін стоїть на заваді миру

Британський премʼєр-міністр Кір Стармер після відмови господаря Кремля Владіміра Путіна прибути на переговори з Україною у Стамбул звинуватив його у саботажі мирних зусиль.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Стармера наводить The Guardian.

Коментуючи відмову російського лідера приїхати у Туреччину на переговори, премʼєр Британії назвав це ще "ще одним доказом того, що саме Путін зволікає".

"Саме через Путіна затримується припинення вогню. Україна вже давно, кілька місяців тому, чітко заявила, що готова до 30-денного беззастережного припинення вогню, і ми вже давно говоримо, що саме Путін стоїть на заваді миру", – наголосив Стармер.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вирушив до Анкари, очікуючи прибуття господаря Кремля Владіміра Путіна. Але речник глави Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що Путін не поїде у Стамбул на переговори з українською делегацією.

Натомість РФ відправила делегацію низького рівня на чолі з помічником Путіна Владіміром Мединським.

Попри це, Зеленський вирішив відправити на переговори у Стамбул українську делегацію на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим.