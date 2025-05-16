Рубио приземлился в Стамбуле – настроение делегации США описывают как "мрачное"
Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу приземлился в Стамбуле, где должны пройти многосторонние переговоры по урегулированию российско-украинской войны.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил корреспондент BBC Том Бейтман, прибывший вместе с главой Госдепа США.
Бейтман описывает настроение американской делегации как "довольно мрачное".
"Американские чиновники хотели бы сообщить своему боссу, что им удалось добиться встречи, к которой он так стремился, – саммита Трампа и Путина. Но этого не произошло. Вместо этого Рубио отправляется на очередную встречу с турецкими и украинскими высокопоставленными чиновниками", – отмечает корреспондент BBC.
Государственное турецкое агентство Anadolu ранее обнародовало график запланированных встреч с участием делегаций Украины, США, Турции и России в Стамбуле.
Напомним, на переговоры в Турцию, инициированные правителем Кремля Владимиром Путиным, Россия отправила делегацию низкого уровня во главе с помощником Путина Владимиром Мединским.
Делегацию Украины возглавит министр обороны Рустем Умеров. Всего президент Владимир Зеленский назначил в состав делегации 12 человек.