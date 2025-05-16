Рубіо приземлився у Стамбулі – настрій у делегації США описують "похмурим"

Держсекретар США Марко Рубіо у п’ятницю приземлився у Стамбулі, де мають пройти багатосторонні переговори щодо врегулювання російсько-української війни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив кореспондент BBC Том Бейтман, що прибув разом з главою Держдепу США.

Бейтман описує настрій американської делегації як "досить похмурий".

"Американські урядовці хотіли б повідомити своєму босові, що їм вдалося домогтися зустрічі, якої він так прагнув, – саміту Трампа і Путіна. Але цього не сталося. Натомість Рубіо вирушає на чергову зустріч із турецькими та українськими високопосадовцями", – відзначає кореспондент BBC.

Державне турецьке агентство Anadolu раніше оприлюднило графік запланованих зустрічей за участю делегацій України, США, Туреччини та Росії у Стамбулі.

Нагадаємо, на переговори у Туреччину, ініційовані правителем Кремля Владіміром Путіним, Росія відправила делегацію низького рівня на чолі з помічником Путіна Владіміром Мединським.

Делегацію України очолить міністр оборони Рустем Умєров. Загалом президент Володимир Зеленський призначив до складу делегації 12 осіб.