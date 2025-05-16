В Турции обнародовали график переговоров в Стамбуле в пятницу

Государственное турецкое агентство Anadolu обнародовало график запланированных встреч с участием делегаций Украины, США, Турции и России в Стамбуле, которые в пятницу будут обсуждать урегулирование войны.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По данным Anadolu, 16 мая в Стамбуле пройдут две встречи с участием делегаций четырех стран. Они состоятся в резиденции президента Турции Долмабахче.

В 10:45 по местному времени, которое совпадает с киевским, начнется трехсторонняя встреча делегаций Украины, США и Турции.

В 12:30 запланировано начало трехсторонней встречи делегаций Украины, России и Турции.

В то же время не сообщается, состоится ли встреча в четырехстороннем формате.

Агентство Anadolu сообщало, что во встрече представителей Украины и России примет участие глава турецкого МИД Хакан Фидан. Американскую же делегацию возглавит государственный секретарь Марко Рубио.

Делегацию Украины возглавит министр обороны Рустем Умеров. Всего президент Владимир Зеленский назначил в состав делегации 12 человек.

На переговоры в Турцию, инициированные правителем Кремля Владимиром Путиным, Россия отправила делегацию низкого уровня во главе с помощником Путина Владимиром Мединским.