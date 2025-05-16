В Стамбуле начались переговоры между Украиной, США и Турцией

В Турции начинаются трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел, передает "Европейская правда".

В пятницу, 16 мая, в Стамбуле начались трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции.

От украинской стороны в переговорах принимают участие министр иностранных дел Андрей Сибига и руководитель ОП Андрей Ермак, от США – государственный секретарь Марко Рубио, от турецкой – глава МИД страны Хакан Фидан, свидетельствует видео, которое опубликовал МИД.

Государственное турецкое агентство Anadolu ранее обнародовало график запланированных встреч с участием делегаций Украины, США, Турции и России в Стамбуле.

Напомним, на переговоры в Турцию, инициированные правителем Кремля Владимиром Путиным, Россия отправила делегацию низкого уровня во главе с помощником Путина Владимиром Мединским.

Делегацию Украины возглавит министр обороны Рустем Умеров. В целом президент Владимир Зеленский назначил в состав делегации 12 человек.