У Стамбулі розпочалися переговори між Україною, США та Туреччиною

У Туреччині розпочинаються тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ, передає "Європейська правда".

У п’ятницю, 16 травня, у Стамбулі розпочалися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини.

Від української сторони у переговорах беруть участь міністр закордонних справ Андрій Сибіга та керівник ОП Андрій Єрмак, від США – державний секретар Марко Рубіо, від Туреччини – глава МЗС країни Хакан Фідан, свідчить відео, яке опублікувало МЗС.

Державне турецьке агентство Anadolu раніше оприлюднило графік запланованих зустрічей за участю делегацій України, США, Туреччини та Росії у Стамбулі.

Нагадаємо, на переговори у Туреччину, ініційовані правителем Кремля Владіміром Путіним, Росія відправила делегацію низького рівня на чолі з помічником Путіна Владіміром Мединським.

Делегацію України очолить міністр оборони Рустем Умєров. Загалом президент Володимир Зеленський призначив до складу делегації 12 осіб.