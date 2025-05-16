У Стамбулі розпочалися переговори між Україною, США та Туреччиною
Новини — П'ятниця, 16 травня 2025, 10:54 —
У Туреччині розпочинаються тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини.
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ, передає "Європейська правда".
У п’ятницю, 16 травня, у Стамбулі розпочалися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини.
Від української сторони у переговорах беруть участь міністр закордонних справ Андрій Сибіга та керівник ОП Андрій Єрмак, від США – державний секретар Марко Рубіо, від Туреччини – глава МЗС країни Хакан Фідан, свідчить відео, яке опублікувало МЗС.
Державне турецьке агентство Anadolu раніше оприлюднило графік запланованих зустрічей за участю делегацій України, США, Туреччини та Росії у Стамбулі.
Нагадаємо, на переговори у Туреччину, ініційовані правителем Кремля Владіміром Путіним, Росія відправила делегацію низького рівня на чолі з помічником Путіна Владіміром Мединським.
Делегацію України очолить міністр оборони Рустем Умєров. Загалом президент Володимир Зеленський призначив до складу делегації 12 осіб.