СМИ: представитель США не будет участвовать в переговорах Украины и РФ

Представитель США Майкл Энтон не будет участвовать во встрече между Россией, Украиной и Турцией в Стамбуле.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

По словам корреспондента Тома Бейтмана, который сопровождает американскую делегацию, американский представитель Майкл Энтон, старший помощник Рубио, не будет участвовать в обеденной встрече между Россией, Украиной и Турцией.

"Он сначала встретится отдельно с Мединским из российской делегации", – отметил корреспондент.

Ранее Бейтман сообщал, что Энтон должен был представлять США на переговорах с украинской, российской и турецкой делегациями.

Между тем в Стамбуле в пятницу проходят трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции.

После них должна начаться отдельная встреча с участием представителей Украины, России и Турции.