СМИ: на переговорах Украины и РФ будет представитель США, но не Рубио

На переговорах между Украиной и РФ в Стамбуле в пятницу, которые пройдут с участием турецкой стороны, будет также присутствовать представитель США.

Об этом стало известно BBC, пишет "Европейская правда".

По словам корреспондента Тома Бейтмана, сопровождающего американскую делегацию, ожидается, что в зале на переговорах между Украиной и РФ будет присутствовать представитель США. Вероятно, это будет один из помощников госсекретаря Марко Рубио, но не сам Рубио.

Позже пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс сообщила, что США будет представлять Майкл Энтон, директор аппарата по вопросам политического планирования государственного секретаря.

Турецкое агентство Anadolu сообщало, что во встрече между Украиной и РФ будет участвовать также турецкая сторона.

Ранее в пятницу самолет с Рубио приземлился в Стамбуле.

Между тем в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что мирное урегулирование развязанной РФ войны против Украины не может состояться без его встречи с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Рубио поддержал эту мысль, выразив скептицизм относительно результатов украинско-российских переговоров в Стамбуле.