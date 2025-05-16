ЗМІ: представник США не братиме участі в переговорах України та РФ

Представник США Майкл Ентон не братиме участі в зустрічі між Росією, Україною та Туреччиною у Стамбулі.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

За словами кореспондента Тома Бейтмана, який супроводжує американську делегацію, американський представник Майкл Ентон, старший помічник Рубіо, не братиме участі в обідній зустрічі між Росією, Україною та Туреччиною.

"Він спершу зустрінеться окремо з Мединським із російської делегації", – зазначив кореспондент.

Раніше Бейтман повідомляв, що Ентон мав представляти США на переговорах з українською, російською і турецькою делегаціями.

Тим часом у Стамбулі в п’ятницю проходять тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини.

Після них має розпочатись окрема зустріч за участю представників України, Росії і Туреччини.