ЗМІ: представник США не братиме участі в переговорах України та РФ
Представник США Майкл Ентон не братиме участі в зустрічі між Росією, Україною та Туреччиною у Стамбулі.
Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".
За словами кореспондента Тома Бейтмана, який супроводжує американську делегацію, американський представник Майкл Ентон, старший помічник Рубіо, не братиме участі в обідній зустрічі між Росією, Україною та Туреччиною.
"Він спершу зустрінеться окремо з Мединським із російської делегації", – зазначив кореспондент.
Раніше Бейтман повідомляв, що Ентон мав представляти США на переговорах з українською, російською і турецькою делегаціями.
Тим часом у Стамбулі в п’ятницю проходять тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини.
Після них має розпочатись окрема зустріч за участю представників України, Росії і Туреччини.