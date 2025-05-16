Глава МИД Турции: Украина и РФ "принципиально" договорились встретиться снова

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан приветствовал прямые переговоры Украины и России в Стамбуле 16 мая.

Об этом он написал на Х, сообщает "Европейская правда".

Комментируя украинско-российские переговоры, Фидан, который присутствовал на них, заявил о "важном дне для мира во всем мире".

Он перечислил опубликованные ранее договоренности – об обмене пленными "как мере для укрепления доверия" и "письменном согласовании с другой стороной условий, которые позволят достичь перемирия".

"Стороны также договорились о принципиальной готовности к возобновлению переговоров", – анонсировал глава МИД Турции.

Напомним, 16 мая впервые более чем за три года в Стамбуле состоялись прямые переговоры между Россией и Украиной.

По итогам переговоров глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что в ходе них обсуждались прекращение огня и гуманитарные вопросы, а также возможная встреча на уровне лидеров.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, комментируя ход переговоров между российской и украинской делегациями в турецком Стамбуле, назвал неприемлемой позицию РФ.