Глава МЗС Туреччини: Україна і РФ "принципово" домовились зустрітись знову

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан привітав прямі переговори України та Росії у Стамбулі 16 травня.

Про це він написав на Х, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи українсько-російські переговори, Фідан – який був присутній на них – заявив про "важливий день для миру у світі".

Він перелічив опубліковані раніше домовленості – про обмін полонених "як захід для зміцнення довіри" та "письмове узгодження з іншою стороною умов, які уможливлять досягнення перемир'я".

"Сторони також домовилися про принципову готовність до поновлення переговорів", – анонсував очільник МЗС Туреччини.

Нагадаємо, 16 травня вперше за більш ніж три роки у Стамбулі відбулись прямі переговори між Росією та Україною.

За підсумками переговорів очільник Міноборони України Рустем Умєров заявив, що в ході них обговорювались припинення вогню і гуманітарні питання, а також можлива зустріч на рівні лідерів.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, коментуючи перебіг переговорів між російською і українською делегаціями в турецькому Стамбулі, назвав неприйнятною позицію РФ.