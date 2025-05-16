Премьер Британии: позиция РФ в переговорах с Украиной неприемлема

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, комментируя ход переговоров между российской и украинской делегациями в турецком Стамбуле, назвал неприемлемой позицию РФ.

Заявление британского премьера приводит Sky News, сообщает "Европейская правда".

Стармер рассказал о встрече лидеров Франции, Польши и Германии с президентом Украины Владимиром Зеленским и о совместном звонке главе Белого дома Дональду Трампу.

В ходе разговора речь шла о стамбульских переговорах, уточнил он.

"Позиция России явно неприемлема, и это не впервые. По итогам встречи с президентом Зеленским и телефонного разговора с президентом Трампом мы сейчас согласовываем наши ответные меры и будем продолжать это делать", – добавил Стармер.

Напомним, 16 мая впервые за более чем три года в Стамбуле состоялись прямые переговоры между Россией и Украиной.

По данным СМИ, россияне в Стамбуле требовали, чтобы представителей США не было на переговорах с украинской стороной, а также выдвинули ряд заведомо неприемлемых условий Украине.

По итогам переговоров глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что в ходе них обсуждались прекращение огня и гуманитарные вопросы, а также возможная встреча на уровне лидеров.