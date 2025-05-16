Умеров рассказал об итогах переговоров с Россией в Стамбуле

Глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле, министр обороны Рустем Умеров заявил, что с Россией обсуждались прекращение огня и гуманитарные вопросы, а также возможная встреча на уровне лидеров.

Об этом он сказал журналистам по итогам встречи, передает "Европейская правда".

Умеров перечислил три пункта повестки дня украинско-российских переговоров: "во-первых, прекращение огня, во-вторых, это гуманитарный трек, обмены (пленных. – Ред.), и в-третьих, потенциальная встреча на уровне лидеров".

"В результате мы согласились на обмен в формате "1000 на 1000". Мы также работаем над другими условиями этого обмена", – добавил он.

Глава Минобороны уточнил, что дальше украинская сторона будет работать над осуществлением обмена и уже после этого будет сообщать о дальнейших шагах.

Напомним, 16 мая впервые за более чем три года в Стамбуле состоялись прямые переговоры между Россией и Украиной.

Россия отправила делегацию низкого уровня во главе с помощником Путина Владимиром Мединским.

По данным СМИ, россияне в Стамбуле требовали, чтобы представителей США не было на переговорах с украинской стороной, а также выдвинули ряд заведомо неприемлемых условий для Украины.