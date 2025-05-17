Кандидат румынских ультраправых в канун выборов закрыл свой TikTok с 1,5 млн подписчиков

Кандидат в президенты Румынии от ультраправых Джордже Симион закрыл свой аккаунт в TikTok в канун выборов, объяснив это соблюдением "дня тишины" перед голосованием.

Об этом сообщает HotNews, пишет "Европейская правда".

Пользователи заметили, что аккаунт Симиона в TikTok, где у него было 1,5 млн подписчиков, больше не доступен.

На запрос румынских журналистов представители платформы сообщили, что Симион сам закрыл доступ к аккаунту.

"Можем подтвердить, что этот аккаунт был закрыт самим кандидатом Симионом", – отметили в TikTok.

Симион впоследствии подтвердил, что это так, и заявил, что закрывает также доступ к своему Facebook в связи с "днем тишины". Он заявил, что в течение следующих суток будет общаться только через официальный аккаунт в X.

Сам Симион в ответ на запрос о комментарии по этому поводу через пресс-службу выдвинул HotNews обвинения в том, что они якобы агитируют за его оппонента Никушора Дана, несмотря на день тишины.

Голосование во втором туре для граждан Румынии за рубежом уже началось.

По сравнению с первым туром, явка выросла уже на 86%. Среди стран, где она почти удвоилась – Молдова, где власть и лидеры мнений румынской общины агитировали участвовать в выборах и поддержать Никушора Дана.

На этом фоне Симион уже обвинил власти Молдовы в фальсификации голосования на выборах президента Румынии.

На территории Румынии голосование состоится в воскресенье, 18 мая.

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