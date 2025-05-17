Кандидат ультраправих Румунії у переддень виборів закрив свій TikTok з 1,5 млн підписників

Кандидат у президенти Румунії від ультраправих Джордже Сіміон закрив свій обліковий запис у TikTok у переддень виборів, пояснивши це дотриманням "дня тиші" перед голосуванням.

Про це повідомляє HotNews, пише "Європейська правда".

Користувачі помітили, що обліковий запис Сіміона у TikTok, де вiн мав 1,5 млн підписників, більше не доступний.

На запит румунських журналістів представники платформи повідомили, що Сіміон сам закрив доступ до акаунту.

"Можемо підтвердити, що цей акаунт був закритий самим кандидатом Сіміоном", – зазначили у TikTok.

Сіміон згодом підтвердив, що це так, та заявив, що закриває також доступ до свого Facebook у зв’язку з "днем тиші". Він заявив, що упродовж наступної доби буде комунікувати лише через офіційний обліковий запис в X.

Самим HotNews у відповідь на запит про коментар щодо цього Сіміон через пресслужбу висунув звинувачення у тому, що вони нібито агітують за його опонента Нікушора Дана, попри день тиші.

Голосування у другому турі для громадян румунії за кордоном вже почалося.

Порівняно з першим туром, явка зросла вже на 86%. Серед країн, де вона майже подвоїлася – Молдова, де влада та лідери думок румунської громади агітували брати участь у виборах і підтримати Нікушора Дана.

На тлі цього Сіміон вже звинуватив владу Молдови у фальсифікації голосування на виборах президента Румунії.

На території Румунії голосування відбудеться у неділю, 18 травня.

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