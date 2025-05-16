Одиозный Симион обвинил Молдову в фальсификациях на румынских выборах, Кишинев ответил

Лидер румынской ультраправой партии AUR Джордже Симион обвинил власти Молдовы в фальсификации голосования на выборах президента Румынии.

Об этом Симион написал в Facebook, сообщает "Европейская правда.

В пятницу через несколько часов после открытия голосования на зарубежных участках, Джордже Симион разместил в Facebook иллюстрацию с изображением бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску и своего соперника Никушора Дана, которое сопроводил таким сообщением:

"Кампания закончилась – теперь нужно остановить массовую фальсификацию! Мои коллеги сейчас находятся с руководством Специальной службы телекоммуникаций (STS). В Республике Молдова правительство начало "воровать" (голоса – Ред.)! Мы не допустим этого".

Впоследствии в партии AUR заявили, что "многие граждане Молдовы и наблюдатели на местах сообщили об организованном подвозе людей к избирательным участкам.

Представители партии утверждают, что некоторые граждане Республики Молдова видели "автомобиль с румынскими номерами, из которого вышли два человека в наушниках, которые следили за территорией" возле участков Генерального консульства Румынии в Кишиневе.

"Еще раз предупреждаем и призываем воздержаться от действий правительства PAS, которое пообещало 200 тысяч голосов Никушору Дану. Не делайте ничего незаконного! Все, что является незаконным, документируется, и вы будете отвечать за это", – отметили в румынской ультраправой политсиле, чей пресс-релиз приводит HotNews.

В правительстве Молдовы отреагировали на эти обвинения, заявив, что молдаване с румынским гражданством "свободны голосовать по своим убеждениям".

"Из уважения к избирателям, призываем всех политических деятелей воздержаться от обвинений, которые лишь компрометируют этот демократический процесс", – сказал в комментарии HotNews представитель правительства Молдовы Даниэль Водэ.

Стоит отметить, что Симиону запрещен въезд в Молдову.

Напомним, в первом туре 4 мая победу одержал лидер ультраправых Джордже Симион, который набрал 40,94%, а либеральный мэр Бухареста Никушор Дан – 20,99%.

Читайте подробнее о том, чего ждать от "пророссийской" Румынии: что произошло с соседями и что изменит победа Симиона