Трамп уверен: Путин устал от войны, а мирное соглашение возможно только при его участии

Американский президент Дональд Трамп считает, что глава Кремля Владимир Путин "находится за столом" переговоров.

Об этом он сказал в интервью Fox News во время визита Трампа в ОАЭ, передает "Европейская правда".

Трамп объяснил, что не поехал в Турцию из-за напряженного графика и не хотел "разочаровать ОАЭ". Американский президент настаивал, что Путин "находится за столом" переговоров и якобы хотел этой встречи в Стамбуле, на которую не явился.

"Он за столом переговоров, и он хотел этой встречи. Я всегда считал, что встреча не может состояться без меня, потому что, как по мне, без меня соглашения не будет", – уверен Трамп.

Он похвастался своими "очень хорошими отношениями с Путиным", а также заявил, что сможет "заключить соглашение".

Ведущий напомнил Трампу о его публикации после массированного российского удара с обращением к Путину – "Остановись, Владимир" – но Трамп не стал обвинять Путина в продолжении боевых действий.

По его мнению, Путин хочет мира, устал от войны и ищет способы сохранить лицо.

Кроме того, Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос ведущего, считает ли он Путина главным препятствием для достижения мира в Украине.

Вместо этого американский лидер сместил акцент на президента Владимира Зеленского, отметив, что имел с ним "довольно тяжелый разговор".

"Я всегда говорил: у него нет козырей. И их действительно нет", – добавил Трамп.

15 мая, в день, когда Зеленский ждал Путина в Турции, Трамп заявил, что мирное урегулирование войны России против Украины не может состояться без его встречи с хозяином Кремля.

На следующий день президент США заявил, что планирует встретиться с Путиным "как только мы сможем это организовать", а также, что "возможно" позвонит лидеру России, чтобы обсудить прекращение войны России в Украине.