МИД Польши о ударе РФ по автобусу в Сумской области: "Раскрывает истинные намерения Кремля"

В Министерстве иностранных дел Польши отреагировали на смертоносный российский удар по автобусу в Сумской области.

Об этом внешнеполитическое ведомство страны написало в Х, передает "Европейская правда".

В МИД Польши выразили соболезнования украинским семьям погибших в результате российской атаки на автобус возле Сум.

"Их гибель – сразу после мирных переговоров – разоблачает истинные намерения Кремля", – заявили там.

17 мая Россия ударила дроном "Ланцет" по автобусу с пассажирами возле Белополья Сумской области. В результате атаки погибли девять человек, еще семь – ранены.

Президент Владимир Зеленский и глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига ждут от Европейского Союза и США санкций против России на фоне этого удара.

Напомним, 16 мая в турецком Стамбуле прошли переговоры между делегациями Украины и РФ. СМИ писали, что во время них россияне требовали, чтобы представителей США не было на переговорах с украинской стороной, а также выдвинули ряд неприемлемых условий.

По итогам переговоров глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что в ходе них обсуждались прекращение огня и гуманитарные вопросы, а также возможная встреча на уровне лидеров.