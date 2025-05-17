МИД Польши о ударе РФ по автобусу в Сумской области: "Раскрывает истинные намерения Кремля"
В Министерстве иностранных дел Польши отреагировали на смертоносный российский удар по автобусу в Сумской области.
Об этом внешнеполитическое ведомство страны написало в Х, передает "Европейская правда".
В МИД Польши выразили соболезнования украинским семьям погибших в результате российской атаки на автобус возле Сум.
"Их гибель – сразу после мирных переговоров – разоблачает истинные намерения Кремля", – заявили там.
17 мая Россия ударила дроном "Ланцет" по автобусу с пассажирами возле Белополья Сумской области. В результате атаки погибли девять человек, еще семь – ранены.
Президент Владимир Зеленский и глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига ждут от Европейского Союза и США санкций против России на фоне этого удара.
Напомним, 16 мая в турецком Стамбуле прошли переговоры между делегациями Украины и РФ. СМИ писали, что во время них россияне требовали, чтобы представителей США не было на переговорах с украинской стороной, а также выдвинули ряд неприемлемых условий.
По итогам переговоров глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что в ходе них обсуждались прекращение огня и гуманитарные вопросы, а также возможная встреча на уровне лидеров.