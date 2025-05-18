Португалия голосует на досрочных парламентских выборах

В Португалии в воскресенье, 18 мая, проходит голосование на досрочных парламентских выборах, которые так могут и не привести к формированию стабильного правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Нынешние выборы были назначены всего через год после прихода к власти правоцентристского правительства меньшинства во главе с премьером Луишем Монтенегру.

Роспуску парламента и объявлению досрочных выборов предшествовал скандал из-за обогащения семьи премьера Монтенегру.

В центре кризиса находилась консалтинговая фирма, принадлежащая семье премьер-министра. Она заключила контракты с частными компаниями, которые, по словам оппозиции, привели к обогащению Монтенегру. Сам он отрицает какой-либо конфликт интересов.

Вотум недоверия против себя инициировал сам премьер, который выступал против формирования парламентской комиссии по расследованию бизнеса его семьи.

Избирательные участки работают с 8:00 до 19:00 по местному времени, а результаты экзит-полов ожидаются в 20:00.

Опросы общественного мнения показывают, что правящий Демократический альянс Черногории (AD) набирает наибольшее количество голосов и, вероятно, получит на несколько мест больше, чем на предыдущих выборах в марте 2024 года, но снова не будет иметь прочного парламентского большинства.

Явка избирателей в Португалии обычно низкая, и некоторые политологи выразили беспокойство, что в этом году она может быть еще ниже из-за усталости от выборов.