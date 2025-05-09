Перед виборами у Португалії лідирують правоцентристи прем’єра

Керівний правоцентристський Демократичний альянс Португалії (ДА) зберіг лідерство в новому опитуванні громадської думки, оприлюдненому в п'ятницю напередодні національних виборів 18 травня, хоча йому не вистачило більшості в парламенті, який, схоже, залишиться фрагментованим.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Опитування ICS/ISCTE, опубліковане газетою Expresso, показало, що підтримка ДА, яка прийшла до влади в результаті дострокових виборів минулого року, знизилася до 32% з 33% два тижні тому.

Однак їхні головні суперники, лівоцентристські соціалісти, також впали – до 27% з 29%.

Це залишає ДА далекою від парламентської більшості, яка за португальською системою пропорційного представництва може бути досягнута лише за умови отримання щонайменше 42% голосів.

На виборах у березні 2024 року ДА і соціалісти фінішували ніздря в ніздрю з 28% і 27% голосів відповідно, що призвело до формування уряду ДА у меншості.

Жозе Томаш Кастелло Бранко, професор політології в Католицькому університеті Португалії, сказав, що опитування свідчать про те, що "на наступний день після виборів ситуація не буде сильно відрізнятися від тієї, що є сьогодні".

Прем'єр-міністр Луїш Монтенегру не зміг завоювати довіру парламенту два місяці тому після того, як опозиція поставила під сумнів його доброчесність у зв'язку з діяльністю консалтингової компанії його сім'ї, що займається захистом даних.

Монтенегру, який зараз перебуває в ролі тимчасового керівника уряду, заперечує будь-які правопорушення.

Ультраправа партія "Чега", з якою Монтенегру відмовляється від будь-яких угод, посідає третє місце з 19% – більше, ніж 18% на минулорічних виборах.

Ліберальна ініціатива набирає 5%, практично стільки ж, скільки і рік тому, але цього недостатньо, щоб забезпечити потенційному альянсу з ДА повну більшість.

Опитування показує, що 12% виборців не визначилися з вибором.

ICS/ISCTE опитали 1 002 особи в період з 25 квітня по 5 травня. Похибка становить 3,1 відсоткових пункти.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру та лідер опозиції Педру Нуну Сантуш скасували теледебати, заплановані на вечір понеділка, через масштабне відключення електроенергії по всій країні.