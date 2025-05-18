Португалія голосує на дострокових парламентських виборах

У Португалії у неділю, 18 травня, проходить голосування на дострокових парламентських виборах, які так можуть і не призвести до формування стабільного уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Нинішні вибори були призначені всього за рік після приходу до влади правоцентристського уряду меншості на чолі з прем'єром Луїшем Монтенегру.

Розпуску парламенту і оголошенню дострокових виборів передував скандал через збагачення родини прем’єра Монтенегру.

У центрі кризи перебувала консалтингова фірма, що належить родині прем'єр-міністра. Вона уклала контракти з приватними компаніями, що, за словами опозиції, призвели до збагачення Монтенегру. Сам він заперечує будь-який конфлікт інтересів.

Вотум недовіри проти себе ініціював сам премʼєр, який виступав проти формування парламентської комісії з розслідування бізнесу його родини.

Виборчі дільниці працюють з 8:00 до 19:00 за місцевим часом, а результати екзит-полів очікуються о 20:00.

Опитування громадської думки показують, що керівний Демократичний альянс Чорногорії (AD) набирає найбільшу кількість голосів і, ймовірно, отримає на кілька місць більше, ніж на попередніх виборах у березні 2024 року, але знову не матиме міцної парламентської більшості.

Явка виборців у Португалії зазвичай низька, і деякі політологи висловили занепокоєння, що цього року вона може бути ще нижчою через втому від виборів.