Мерц хочет, чтобы Италия больше участвовала в урегулировании войны РФ против Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что Италия должна играть большую роль в европейских усилиях по прекращению войны РФ против Украины.

Заявление немецкого канцлера приводит DW, сообщает "Европейская правда".

Слова Мерца прозвучали после встречи с итальянским премьером Джорджей Мелони в Риме.

"Мы согласились, что Италия здесь (в мирном урегулировании – Ред.) должна играть определенную роль", – сказал он.

Мерц объявил, что в ближайшие дни проведет переговоры с другими европейскими партнерами.

"Мы не должны позволить разделить себя в Европейском Союзе. Здесь нет членов первого или второго сорта", – подчеркнул канцлер.

Мерц назвал Италию "незаменимым стратегическим партнером".

Также Мерц говорил, что страны Европы пока далеки от того, чтобы говорить о потенциальном развертывании иностранных войск в Украине.

Между тем Италия возмутилась слухам, что правительство Мерца снизило приоритетность отношений с ней.