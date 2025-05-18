Мерц хоче, щоб Італія більше долучалась до врегулювання війни РФ проти України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що Італія має відігравати більшу роль у європейських зусиллях з припинення війни РФ проти України.

Заяву німецького канцлера наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

Слова Мерца пролунали після зустрічі з італійською прем'єркою Джорджею Мелоні у Римі.

"Ми погодилися, що Італія тут (у мирному врегулюванні – Ред.) повинна відігравати певну роль", – сказав він.

Мерц оголосив, що найближчими днями проведе переговори з іншими європейськими партнерами.

"Ми не повинні дозволити розділити себе в Європейському Союзі. Тут немає членів першого або другого сорту", – підкреслив канцлер.

Мерц назвав Італію "незамінним стратегічним партнером".

Також Мерц казав, що країни Європи наразі далекі від того, щоб говорити про потенційне розгортання іноземних військ в Україні.

Тим часом Італія обурилась чуткам, що уряд Мерца знизив пріоритетність відносин з нею.