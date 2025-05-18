Президент Финляндии поговорил с Трампом: "Он теряет терпение, но в правильном направлении"

Финский президент Александр Стубб сообщил о телефонных разговорах с лидерами США и Украины, которые состоялись накануне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на STT.

По словам Стубба, в субботу вечером он провел длительный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, а утром в воскресенье – с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Зеленский терпелив, но Трамп начинает терять терпение, но в правильном направлении, то есть в направлении Путина", – так президент Финляндии подытожил результаты разговоров.

Стубб отметил, что союзники Украины постоянно пытаются донести до Трампа, что Украина способна вести оборонительную войну, а ситуация в России хуже, чем предполагалось.

Президент Финляндии также выразил уверенность, что несмотря на колебания международной дипломатии за последние две недели, ситуация для Украины изменилась в лучшую сторону.

Перед этим Стубб последний раз разговаривал с Трампом и Зеленским неделю назад.

Между тем накануне президент США анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным в понедельник, 19 мая, после чего позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Глава Белого дома также убежден, что Путин "устал от войны", и сказал, что мирное соглашение возможно только при его участии.