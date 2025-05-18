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Президент Фінляндії поговорив із Трампом: "Він втрачає терпіння, але в правильний бік"

Новини — Неділя, 18 травня 2025, 15:27 — Олег Павлюк

Фінський президент Александр Стубб повідомив про телефонні розмови з лідерами США та України, які відбулись напередодні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на STT.

За словами Стубба, в суботу ввечері він мав тривалу телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, а вранці в неділю – з президентом України Володимиром Зеленським.

"Зеленський терплячий, але Трамп починає втрачати терпіння, але в правильному напрямку, тобто в напрямку Путіна", – так президент Фінляндії підсумував результати розмов.

Стубб зазначив, що союзники України постійно намагаються донести до Трампа, що Україна здатна вести оборонну війну, а ситуація в Росії гірша, ніж передбачалося.

Президент Фінляндії також висловив упевненість, що попри коливання міжнародної дипломатії за останні два тижні ситуація для України змінилася в кращий бік.

Перед тим востаннє Стубб говорив із Трампом і Зеленським тиждень тому.

Тим часом напередодні президент США анонсував телефонну розмову з Владіміром Путіним у понеділок 19 травня, після чого зателефонує президенту України Володимиру Зеленському.

Очільник Білого дому також переконаний, що Путін "втомився від війни", та сказав, що мирна угода можлива лише за його участі.

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Трамп Фінляндія
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