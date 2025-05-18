Дания объявила о пакете долгосрочной военной помощи Украине на сумму $628 млн

Министерство обороны Дании объявило детали 26-го пакета военной помощи Украине на сумму около 4,2 миллиарда датских крон (628,4 миллиона долларов).

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении датского Минобороны.

Пакет военной помощи Украине от Дании, который является 26-м по счету, финансируется за счет средств Украинского фонда и механизма ЕС – Европейского фонда мира – и рассчитан на 2025-2028 годы.

В рамках пакета Украина получит дополнительные артиллерийские орудия, а также боеприпасы, профинансированные в рамках так называемой чешской инициативы.

"За счет выделения дополнительных средств на чешскую инициативу в 2025 году можно будет профинансировать закупку еще одной партии артиллерийских снарядов, что позволит Украине лучше планировать стабильные поставки артиллерийских боеприпасов", – отметило Минобороны Дании.

Дополнительно Украина получит оснащение для боевых самолетов, расширение учебной базы, а также другую помощь.

"К сожалению, потребность Украины в помощи и поддержке не уменьшилась. Я рад и горжусь, что мы снова можем выделить средства на помощь, которая будет иметь значение на поле боя как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", – заявил министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен.

В рамках Украинского фонда на 2023-2028 годы Дания выделила в общей сложности 66,1 миллиарда датских крон на военную помощь Украине.

Предыдущий, 25-й пакет военной помощи на 970 миллиардов долларов, Дания объявила в начале апреля.

В начале мая президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Дании Метте Фредериксен дальнейшие инвестиции в украинский ВПК.