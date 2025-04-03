Дания объявила о новом пакете помощи Украине стоимостью почти $1 млрд

Правительство Дании провело консультации с Комитетом по вопросам внешней политики по 25-му пакету помощи Украине на 6,7 млрд датских крон (почти 970 млн долларов).

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Дании, которое приводит "Европейская правда".

Новый, 25-й по счету пакет, обеспечивает военную поддержку Украины в течение 2025-2027 годов и финансируется за счет средств Украинского фонда.

Ключевыми элементами пакета являются противовоздушная оборона, артиллерия и финансовая поддержка военно-воздушных сил Украины.

"Ситуация с безопасностью быстро меняется. Поэтому очень важно, чтобы Дания продолжала свою масштабную поддержку Украины... 25-м пакетом помощи мы подчеркиваем нашу поддержку Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", – заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

В свою очередь министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен отметил, что новый пакет "усилит боевую мощь Украины".

"Безопасность Украины имеет решающее значение для будущего всей Европы. Я надеюсь, что наша помощь вдохновит других союзников оказать еще большую поддержку", – подчеркнул он.

В частности, в 2025-27 годах будет выделено 1,4 млрд датских крон для на передачу средств артиллерии и боеприпасов. Кроме того, средства будут выделены на противовоздушную оборону, коалицию беспилотников и ІТ-коалицию.

Также будут выделены средства для увеличения вкладов в украинскую оборонную промышленность, учитывая положительный опыт "датской модели".

Датское финансирование в течение нескольких лет также поддержит текущие усилия, направленные на поощрение союзников делать взносы через эту модель.

"Датская модель" показала, что в Украине есть потенциал для производства и поставки оборудования для украинской борьбы за свободу. Дания должна продолжать инвестировать в это, и я надеюсь, что другие страны еще больше последуют нашему примеру", – заявил Поульсен.

В феврале Дания, которая занимается восстановлением Николаевской области, выделила новый пакет поддержки для региона в объеме 26 млн евро.

Недавно "коалиция дронов", в которую также входит и Дания, выделила 20 млн евро из совместного фонда для того, чтобы закупить разведывательные дроны (ISR) тактического уровня для Сил обороны Украины.