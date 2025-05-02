Зеленский и премьер Дании обсудили дополнительные инвестиции в украинский ВПК

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, в ходе которого речь шла о шагах, необходимых для увеличения поддержки и единства вокруг Украины, а также о дальнейших инвестициях в украинский ВПК.

Об этом говорится в заявлении Офиса президента, сообщает "Европейская правда".

Зеленский проинформировал премьера Дании о результатах дипломатических усилий команд Украины, США и стран Европы для достижения полного, безусловного прекращения огня как первого шага к справедливому и устойчивому миру.

Он подчеркнул, что Украина сразу поддержала американское предложение, и сейчас важно максимально усилить санкционное давление на Россию, чтобы заставить ее двигаться к миру.

Зеленский и Фредериксен также обсудили продолжение прямых инвестиций в украинский оборонно-промышленный комплекс и актуальные военные потребности, среди прочего – дополнительные системы ПВО.

Отдельно речь шла о сотрудничестве в различных многосторонних форматах, прежде всего в рамках коалиции желающих.

Премьер-министр Дании заверила в полной поддержке и готовности приложить максимум усилий для достижения мира в Украине. В свою очередь премьер-министр Дании, по словам Зеленского, готова поддержать все предложения и приложить максимум усилий.

Напомним, министр иностранных дел Андрей Сибига ранее заявил, что Украина не согласится на "мир любой ценой", а также назвал красные линии в мирных переговорах, которые "остаются четкими и неизменными".

Он также говорил, что Россия использует новую гибридную тактику, подсовывая "перемирие", что фактически является издевательством над мирными усилиями США и других партнеров.