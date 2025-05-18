Зеленский рассказал о "хорошей встрече" с Венсом и Рубио

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что 18 мая провел "хорошую встречу" с вице-президентом Соединенных Штатов Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио в Риме.

Об этом Зеленский написал в Telegram, сообщает "Европейская правда".

Во время встречи стороны обсудили переговоры в Стамбуле 15 мая, и Зеленский подтвердил, что Украина готова к "настоящей дипломатии" и призывает к "как можно более быстрому полному и безусловному прекращению огня".

"Также затронули вопрос необходимости санкций против России, двусторонней торговли, оборонного сотрудничества, ситуации на поле боя и будущего обмена пленными", – перечислил глава государства.

Фото: Владимир Зеленский / Telegram

Президент также подчеркнул необходимость дальнейшего давления на Россию, "пока она не будет готова остановить войну".

"И, конечно, мы обсудили наши совместные шаги для достижения справедливого и устойчивого мира. Спасибо всему американскому народу за поддержку и лидерство в сохранении жизней", – подытожил Зеленский.

Дополнено 18:10. Как сообщили в Офисе президента, президент отметил, что направил Трампу письмо "с новыми предложениями по сотрудничеству в оборонно-промышленной и торговой сферах".

Перед этим Зеленский и Венс пожали друг другу руки на инаугурационной мессе нового Папы Римского.

Напомним, президент Украины и вице-президент США последний раз встречались в Белом доме 28 февраля, когда между ними разгорелся спор по поводу войны РФ против Украины.

Кроме того, Зеленский в прошлом месяце встречался с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане на похоронах Папы Франциска.

Белый дом назвал эту короткую встречу "очень продуктивной", а Зеленский сказал, что у нее есть потенциал стать исторической.