Зеленський розповів про "хорошу зустріч" з Венсом і Рубіо

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що 18 травня провів "хорошу зустріч" із віцепрезидентом Сполучених Штатів Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо в Римі.

Про це Зеленський написав у Telegram, повідомляє "Європейська правда".

Під час зустрічі сторони обговорили перемовини в Стамбулі 15 травня, і Зеленський підтвердив, що Україна готова до "справжньої дипломатії" та закликає до "якнайшвидшого повного й безумовного припинення вогню".

"Також торкнулися питання необхідності санкцій проти Росії, двосторонньої торгівлі, оборонної співпраці, ситуації на полі бою та майбутнього обміну полоненими", – перелічив глава держави.

Фото: Володимир Зеленський / Telegram

Президент також наголосив на необхідності подальшого тиску на Росію, "доки вона не буде готова зупинити війну".

"І, звісно, ми обговорили наші спільні кроки задля досягнення справедливого та стійкого миру. Дякую всьому американському народові за підтримку та лідерство у збереженні життів", – підсумував Зеленський.

Доповнено 18:10. Як повідомили в Офісі президента, що президент зазначив, що надіслав Трампу листа "з новими пропозиціями щодо співпраці в оборонно-промисловій і торговельній сферах".

Перед тим Зеленський і Венс потисли один одному руки на інавгураційній месі нового Папи Римського.

Нагадаємо, президент України і віцепрезидент США востаннє зустрічалися в Білому домі 28 лютого, коли між ними спалахнула суперечка щодо війни РФ проти України.

Крім того, Зеленський минулого місяця зустрічався з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані на похоронах Папи Франциска.

Білий дім назвав цю коротку зустріч "дуже продуктивною", а Зеленський казав, що у неї є потенціал стати історичною.