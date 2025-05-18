Россия впервые задержала танкер, который вышел из эстонского порта

Россия в воскресенье задержала греческий нефтяной танкер Green Admire, который вышел из эстонского порта Силламяэ – это стало первым подобным случаем.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Эстонии, пишет "Европейская правда".

Танкер Green Admire, который плыл под флагом Либерии, был задержан в территориальных водах России, где судно двигалось по ранее согласованному маршруту.

"Этот маршрут, который был выбран из соображений безопасности судоходства и не пролегает строго вдоль государственных границ, был установлен по взаимному согласию России, Эстонии и Финляндии", – объясняет эстонское МИД.

Там добавили, что для предупреждения подобных инцидентов суда, следующие в порт Силламяе, будут перенаправляться исключительно через территориальные воды Эстонии.

"Сегодняшний инцидент показывает, что Россия продолжает вести себя непредсказуемо. Я также проинформировал об этом случае наших союзников", – прокомментировал министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.

За несколько дней до этого инцидента ВМС Эстонии пытались остановить танкер Jaguar, который проходил через международные воды Финского залива в направлении порта Приморск. Считается, что судно принадлежит "теневому флоту" РФ.

По имеющимся данным, экипаж танкера отказался выполнить указания эстонских пограничников, однако судно покинуло экономические воды Эстонии. Танкер входит в санкционный список Великобритании.

В ответ на действия эстонских военных Россия направила истребитель, который, по сообщению эстонской армии, нарушил воздушное пространство страны.