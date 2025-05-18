Росія вперше затримала танкер, який вийшов з естонського порту

Росія у неділю затримала грецький нафтовий танкер Green Admire, який вийшов із естонського порту Сілламяе – це стало першим подібним випадком.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Естонії, пише "Європейська правда".

Танкер Green Admire, який плив під прапором Ліберії, затримали у територіальних водах Росії, де судно рухалось за раніше погодженим маршрутом.

"Цей маршрут, який був обраний з міркувань безпеки судноплавства і не пролягає строго вздовж державних кордонів, був встановлений за взаємною згодою Росії, Естонії та Фінляндії", – пояснює естонське МЗС.

Там додали, що для попередження подібних інцидентів судна, які прямують до і. порту Сілламяе, будуть перенаправлятись виключно через територіальні води Естонії.

"Сьогоднішній інцидент показує, що Росія продовжує поводитися непередбачувано. Я також поінформував про цей випадок наших союзників", – прокоментував міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

За кілька днів до цього інциденту ВМС Естонії намагалися зупинити танкер Jaguar, який проходив через міжнародні води Фінської затоки в напрямку порту Приморськ. Вважається, що судно належить до "тіньового флоту" РФ.

За наявними даними, екіпаж танкера відмовився виконати вказівки естонських прикордонників, однак судно залишило економічні води Естонії. Танкер входить до санкційного списку Британії.

У відповідь на дії естонських військових Росія направила винищувач, який, за повідомленням естонської армії, порушив повітряний простір країни.