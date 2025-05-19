Вэнс после встречи с Зеленским заявил об общей цели Украины и США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который накануне встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме, заявил об общей цели обеих стран.

Об этом вице-президент написал в Х, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Вэнс, Украина и США имеют общую цель – "положить конец ненужному кровопролитию в Украине".

"Мы обсудили последние новости о переговорах о прекращении огня, которые продолжаются, и установление длительного мира", – добавил он.

Зеленский в свою очередь заявил, что 18 мая провел "хорошую встречу " с вице-президентом Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио в Риме.

Он подтвердил, что Украина готова к "настоящей дипломатии" и призывает к "скорейшему полному и безусловному прекращению огня".