Венс після зустрічі із Зеленським заявив про спільну мету України і США

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, який напередодні зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським у Римі, заявив про спільну мету обох країн.

Про це американський віцепрезидент написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Венс, Україна і США мають спільну мету – "покласти край непотрібному кровопролиттю в Україні".

"Ми обговорили останні новини щодо переговорів про припинення вогню, які тривають, та встановлення тривалого миру", – додав він.

Зеленський своєю чергою заявив, що 18 травня провів "хорошу зустріч" із віцепрезидентом Сполучених Штатів Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо в Римі.

Він підтвердив, що Україна готова до "справжньої дипломатії" та закликає до "якнайшвидшого повного й безумовного припинення вогню".