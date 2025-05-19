"Историческая победа": Зеленский поздравил мэра Бухареста, которого избрали президентом Румынии

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил мэра Бухареста Никушора Дана с победой на выборах президента Румынии.

Об этом украинский президент написал в Х, сообщает "Европейская правда".

Зеленский заявил, что победа Дана стала "исторической".

"Поздравляю Никушора Дана с исторической победой на президентских выборах в Румынии. Для Украины – как соседа и друга – важно иметь надежного партнера в лице Румынии. И мы уверены, что именно так и будет. Работая вместе, мы можем укрепить и наши страны, и нашу Европу", – отметил он.

По словам Зеленского, Украина "всегда с большим уважением будет относиться к Румынии и ее народу".

"Рассчитываю на дальнейшее развитие стратегического партнерства между нашими дружественными государствами для их стабильности, безопасности и благополучия", – добавил он.

Подсчет 100% бюллетеней показал, что Дан победил на выборах с результатом 53,60% голосов, кандидата от ультраправой партии AUR Джордже Симиона поддержали 46,40% избирателей.

Симион признал поражение на выборах и поздравил своего соперника, хотя ранее заявлял о своей "однозначной победе".