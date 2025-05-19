В Эстонии протестируют приложение для голосования телефоном

В Эстонии Департамент государственной инфосистемы (RIA) и Служба по организации выборов протестируют на этой неделе мобильное приложение для электронного голосования на выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Тестирование будет проведено 20-22 мая. Оно необходимо для проверки работы приложения, а также для того, чтобы открыть дорогу Службе по организации выборов для принятия решения об использовании мобильных телефонов как канала электронного голосования на выборах.

Правовые основания для такого шага были созданы поправками к закону о выборах, принятыми эстонским парламентом в 2024 году.

По результатам тестов Республиканская избирательная комиссия примет решение о возможности использования нового приложения на выборах.

В тестировании могут принять участие все жители Эстонии в возрасте от 15 лет. Для этого необходимо средство электронной идентификации личности и мобильный телефон с операционной системой iOS или Android.

После тестового голосования пользователю будет предложено заполнить анкету обратной связи по удобству использования приложения.

Разработку приложения начали в 2022 году. В мае 2024 года парламент внес поправки в закон о выборах, согласно которым Республиканская избирательная комиссия наделяется правом самостоятельно оценивать пригодность технических решений для голосования перед каждыми выборами.

Также стоит отметить, что 26 марта Рийгикогу (парламент Эстонии) проголосовал за поправки в конституцию, которые лишат граждан России и Беларуси права голоса на местных выборах.

Между тем, эстонская разведка ожидает дальнейших попыток России повлиять на внутреннюю ситуацию в Эстонии.