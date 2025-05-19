В Естонії протестують додаток для голосування телефоном

В Естонії Департамент державної інфосистеми (RIA) і Служба з організації виборів протестують цього тижня мобільний додаток для електронного голосування на виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Тестування буде проведено 20-22 травня. Воно необхідне для перевірки роботи додатку, а також для того, щоб відкрити дорогу Службі з організації виборів для ухвалення рішення про використання мобільних телефонів як каналу електронного голосування на виборах.

Правові підстави для такого кроку були створені поправками до закону про вибори, ухваленими естонським парламентом 2024 року.

За результатами тестів Республіканська виборча комісія ухвалить рішення про можливість використання нового додатку на виборах.

У тестуванні можуть взяти участь усі жителі Естонії віком від 15 років. Для цього необхідний засіб електронної ідентифікації особи та мобільний телефон з операційною системою iOS або Android.

Після тестового голосування користувачеві буде запропоновано заповнити анкету зворотного зв'язку щодо зручності використання додатку.

Роботу над додатком розпочали 2022 року. У травні 2024 року парламент вніс поправки до закону про вибори, згідно з якими Республіканська виборча комісія наділяється правом самостійно оцінювати придатність технічних рішень для голосування перед кожними виборами.

Також варто зазначити, що 26 березня Рійгікогу (парламент Естонії) проголосував за поправки до конституції, які позбавлять громадян Росії та Білорусі права голосу на місцевих виборах.

Тим часом, естонська розвідка очікує на подальші спроби Росії впливати на внутрішню ситуацію в Естонії.