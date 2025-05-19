Путин в разговоре с Трампом снова отверг безусловное прекращение огня

Лидер Кремля Владимир Путин заявил, что его разговор с Дональдом Трампом 19 мая был "откровенным" и "очень полезным".

Его слова передают пропагандистские СМИ, пишет "Европейская правда".

Путин заявил, что разговаривал с президентом США более двух часов, и разговор был "содержательным, откровенным и очень полезным".

Во время разговора, по словам кремлевского хозяина, он услышал позицию Трампа по "прекращению боевых действий" в Украине.

При этом Путин вновь отверг идею безусловного прекращения огня, заявив, что "необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру" и что Россия готова работать над каким-то "меморандумом" с Украиной, касающимся и прекращения огня.

В то же время хозяин Кремля отметил "возобновление" прямых контактов Украины и России, прокомментировав это так: "Мы, в целом, на правильном пути".

Подробности разговора, по словам Путина, будут озвучены позже.

Белый дом пока также не сообщал свою версию разговора лидеров США и России.

Ожидалось, что президент США сначала поговорит с Путиным, затем – с украинским визави Владимиром Зеленским, после чего он или Белый дом сделает публичное заявление.

Но позже СМИ узнали, что перед звонком с хозяином Кремля Трамп "несколько минут" поговорил с Зеленским.