Путін у розмові з Трампом знову відкинув безумовне припинення вогню

Лідер Кремля Владімір Путін заявив, що його розмова з Дональдом Трампом 19 травня була "відвертою" і "дуже корисною".

Його слова передають пропагандистські ЗМІ, пише "Європейська правда".

Путін заявив, що говорив з президентом США понад дві години, й розмова була "змістовною, відвертою і дуже корисною".

Під час розмови, за словами кремлівського хазяїна, він почув позицію Трампа щодо "припинення бойових дій" в Україні.

При цьому Путін знову відкинув ідею безумовного припинення вогню, заявивши, що "необхідно виробити найбільш ефективні шляхи руху до миру" і що Росія готова працювати над якимось "меморандумом" з Україною, що стосується і припинення вогню.

Водночас господар Кремля відзначив "відновлення" прямих контактів України та Росії, прокоментувавши це так: "Ми в цілому на правильному шляху".

Подробиці розмови, за словами Путіна, будуть озвучені пізніше.

Білий дім наразі також не повідомляв свою версію розмови лідерів США та Росії.

Очікувалось, що президент США спершу поговорить з Путіним, потім – із українським візаві Володимиром Зеленським, після чого він або Білий дім зробить публічну заяву.

Але пізніше ЗМІ дізнались, що перед дзвінком з господарем Кремля Трамп "кілька хвилин" поговорив із Зеленським.