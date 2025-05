СМИ: Трамп разговаривал с Зеленским "несколько минут" перед звонком с Путиным

Журналист американского портала Axios Барак Равид подтверждает, что перед разговором с Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп поговорил с украинским визави.

Об этом Равид написал на Х, сообщает "Европейская правда".

Журналист ссылается на информированный источник, согласно которому "Трамп позвонил Зеленскому перед разговором с Путиным и поговорил с ним несколько минут".

