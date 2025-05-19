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СМИ: Трамп разговаривал с Зеленским "несколько минут" перед звонком с Путиным

Новости — Понедельник, 19 мая 2025, 19:37 — Олег Павлюк

Журналист американского портала Axios Барак Равид подтверждает, что перед разговором с Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп поговорил с украинским визави.

Об этом Равид написал на Х, сообщает "Европейская правда".

Журналист ссылается на информированный источник, согласно которому "Трамп позвонил Зеленскому перед разговором с Путиным и поговорил с ним несколько минут".

Ранее о звонке президентов США и Украины сообщил телеканал CNN, который ссылался на пресс-службу Зеленского.

Ожидалось, что президент США сначала поговорит с Путиным, затем – с Зеленским, после чего он или Белый дом сделает публичное заявление.

Между тем вице-президент США Джей Ди Венс, комментируя предстоящий телефонный разговор между лидерами США и России, затронул возможность выхода Вашингтона из переговорного процесса, если он не принесет результатов.

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