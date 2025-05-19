СМИ: Трамп разговаривал с Зеленским "несколько минут" перед звонком с Путиным

Журналист американского портала Axios Барак Равид подтверждает, что перед разговором с Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп поговорил с украинским визави.

Об этом Равид написал на Х, сообщает "Европейская правда".

Журналист ссылается на информированный источник, согласно которому "Трамп позвонил Зеленскому перед разговором с Путиным и поговорил с ним несколько минут".

Trump called Zelensky ahead of the call with Putin and spoke to him for a few minutes, a source familiar told me https://t.co/7ciRduCjAV – Barak Ravid (@BarakRavid) May 19, 2025

Ранее о звонке президентов США и Украины сообщил телеканал CNN, который ссылался на пресс-службу Зеленского.

Ожидалось, что президент США сначала поговорит с Путиным, затем – с Зеленским, после чего он или Белый дом сделает публичное заявление.

Между тем вице-президент США Джей Ди Венс, комментируя предстоящий телефонный разговор между лидерами США и России, затронул возможность выхода Вашингтона из переговорного процесса, если он не принесет результатов.