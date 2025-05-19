Британия и ЕС согласовали оборонный пакт и рыболовецкое соглашение

Соединенное Королевство и ЕС согласовали пакт о сотрудничестве в области обороны и безопасности, соглашение о рыболовстве и сотрудничестве в энергетике, что является частью анонсированной "перезагрузки" отношений после Brexit.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Британия и Евросоюз согласовали пакт о сотрудничестве в области обороны и безопасности, а также соглашение, закрепляющее выгодные права вылова для европейских рыболовных судов в британских водах на 12 лет – до 2038 года, что называют значительной уступкой со стороны Британии.

Оборонно-безопасный пакт формализует сотрудничество в таких сферах, как противодействие гибридным злонамеренным действиям, кибербезопасность, защита критической инфраструктуры, безопасность на море.

Среди прочего, договоренность открывает возможность участия Великобритании в совместных программах закупок ЕС. Однако участие Великобритании в программе SAFE на 150 млрд евро еще потребует дальнейших переговоров.

Кроме того, достигнута договоренность работать над дальнейшими соглашениями в сфере энергетики, ввоза сельскохозяйственной продукции, мобильности, миграции, климата.

В отношении энергетики планируется фактическое возвращение Великобритании в единый энергетический рынок ЕС с соблюдением европейских правил.

Перед этим британские СМИ сообщили о "значительных сдвигах" в переговорах, которые продолжались до поздней ночи воскресенья – с надеждой достичь какого-то результата перед прибытием президента Еврокомиссии в Лондон в понедельник.

Напомним, один из недавних опросов показал, что большинство британцев хотят, чтобы правительство сосредоточилось на восстановлении торговых связей с ЕС вместо заключения нового экономического соглашения с США.