В Лондоне начался первый саммит Великобритания-ЕС

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Антониу Кошта прибыли в Лондон, где начинается первый после Brexit саммит Великобритания-ЕС.

Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда".

Фон дер Ляйен и Кошта прибыли в поместье Ланкастер Хауз, где их встретили премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер и министр иностранных дел Дэвид Лэмми.

Саммит планировался как важное событие для "перезагрузки" отношений Великобритании и Евросоюза после негатива, оставленного спорами вокруг Brexit.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что видит "реальный шанс перевернуть страницу".

📍 in London for the first-ever EU–UK Summit.



We’ve got a real chance to turn the page and write a new chapter in our relationship.



Working together to deliver on the security of our shared continent and the prosperity of people on both sides of the Channel. pic.twitter.com/x44vlKCXE6