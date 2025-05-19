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В Лондоне начался первый саммит Великобритания-ЕС

Новости — Понедельник, 19 мая 2025, 13:25 — Мария Емец

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Антониу Кошта прибыли в Лондон, где начинается первый после Brexit саммит Великобритания-ЕС.

Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда".

Фон дер Ляйен и Кошта прибыли в поместье Ланкастер Хауз, где их встретили премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер и министр иностранных дел Дэвид Лэмми.

Саммит планировался как важное событие для "перезагрузки" отношений Великобритании и Евросоюза после негатива, оставленного спорами вокруг Brexit.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что видит "реальный шанс перевернуть страницу".

Перед этим подтвердили, что Великобритания и ЕС согласовали оборонный пакт и рыболовное соглашение, детали должны быть официально объявлены позже.

Утром британские СМИ сообщали о "значительных сдвигах" в переговорах, которые продолжались до поздней ночи воскресенья – с надеждой достичь какого-то результата до начала саммита.

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Великобритания Еврокомиссия
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