Кандидат в президенты Польши похвастался разговором с Трампом

Кароль Навроцкий, кандидат в президенты Польши, которого поддерживает оппозиционная партия "Право и справедливость", встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Сначала о встрече сообщил аккаунт Белого дома в X. "Президент Дональд Дж. Трамп приветствует польского кандидата в президенты Кароля Навроцкого в Овальном кабинете", – говорится в сообщении.

Сам Навроцкий тоже прокомментировал, что имел "замечательную встречу" с Трампом.

"Это была честь обсудить светлое будущее польско-американских отношений", – заявил он.

Неизвестно, сколько длилась встреча.

В интервью телеканалу Republika Навроцкий сказал, что во время разговора с Трампом они затронули вопрос выборов в Польше. Политик заявил, что Трамп сказал ему "ты победишь" ("you will win").

"Я воспринял это как пожелание успеха", – рассказал Навроцкий. Он также сказал, что разговор касался президента Анджея Дуды и его дружбы с Трампом.

"Из этого разговора было видно, что эти отношения важны для президента Трампа", – сказал он.

"Я не ожидаю вмешательства в выборы в Польше

Незадолго до встречи в Белом доме во время конференции для польских СМИ Навроцкий сказал, что не встречался с президентом США и не намекал, что такая встреча планируется. Он также сказал, что не ожидает никакого вмешательства со стороны администрации Трампа в выборы в Польше, которые, по его мнению, не являются честными.

Как сообщалось, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, который баллотируется в президенты Польши от правящей партии "Гражданская платформа", сохраняет лидерство среди кандидатов, но несколько потерял в рейтинге.

Между тем директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий получил поддержку на уровне 27,6% – на 2,1 пункта больше, чем в середине апреля, и на 7,5 больше, чем в начале месяца.

Напомним, заявки на участие в нынешних президентских выборах в Польше подали 17 кандидатов – это наибольшее количество претендентов на президентское кресло с 1995 года. Первый тур голосования пройдет 18 мая.

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