Кандидат у президенти Польщі похизувався розмовою з Трампом

Кароль Навроцький, кандидат у президенти Польщі, якого підтримує опозиційна партія "Право і справедливість", зустрівся в Білому домі з президентом США Дональдом Трампом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Спочатку про зустріч повідомив акаунт Білого дому в X. "Президент Дональд Дж. Трамп вітає польського кандидата в президенти Кароля Навроцького в Овальному кабінеті", – йдеться в повідомленні.

Сам Навроцький теж прокоментував, що мав "чудову зустріч" з Трампом.

"Це була честь обговорити світле майбутнє польсько-американських відносин", – заявив він.

фото Білого дому

Невідомо, скільки тривала зустріч.

В інтерв'ю телеканалу Republika Навроцький сказав, що під час розмови з Трампом вони торкнулися питання виборів у Польщі. Політик заявив, що Трамп сказав йому "ти переможеш" ("you will win").

"Я сприйняв це як побажання успіху", – розповів Навроцький. Він також сказав, що розмова стосувалася президента Анджея Дуди та його дружби з Трампом.

"З цієї розмови було видно, що ці відносини важливі для президента Трампа", – сказав він.

"Я не очікую втручання у вибори в Польщі

Незадовго до зустрічі в Білому домі під час конференції для польських ЗМІ Навроцький сказав, що не зустрічався з президентом США і не натякав, що така зустріч планується. Він також сказав, що не очікує жодного втручання з боку адміністрації Трампа у вибори в Польщі, які, на його думку, не є чесними.

Як повідомлялося, мер Варшави Рафал Тшасковський, який балотується в президенти Польщі від партії влади "Громадянська платформа", зберігає лідерство з-поміж кандидатів, але дещо втратив у рейтингу.

Тим часом директор Інституту національної памʼяті Кароль Навроцький здобув підтримку на рівні 27,6% – на 2,1 пункта більше, ніж у середині квітня, і на 7,5 більше, ніж на початку місяця.

Нагадаємо, заявки на участь у цьогорічних президентських виборах у Польщі подали 17 кандидатів – це найбільша кількість претендентів на президентське крісло з 1995 року. Перший тур голосування пройде 18 травня.

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