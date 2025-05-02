WSJ: Китай может пойти на уступку США, чтобы разблокировать переговоры о тарифах
В Китае обсуждают возможность сделать шаг навстречу администрации Дональда Трампа в вопросе контрабанды фентанила – наркотического средства, которое нелегально ввозится в США, – для налаживания переговоров о тарифах.
Об этом узнала газета The Wall Street Journal, сообщает "Европейская правда".
По словам собеседников WSJ, глава службы безопасности китайского лидера Си Цзиньпина Ван Сяохон в последние дни выяснял, чего администрация Трампа хочет от КНР в контексте противодействия контрабанде фентанила.
Китайские компании производят большие количества химикатов, известных как "прекурсоры", которые поступают преступным группировкам в Мексике и других странах для производства фентанила и его контрабанды в США.
В Китае в этой связи обсуждают возможность визита Вана Сяохона в США для встреч с высокопоставленными чиновниками администрации Трампа или переговоров с американской стороной в третьей стране, пишет WSJ.
Источники издания отмечают, что Пекин настроен на определенное смягчение позиции Дональда Трампа в отношении торговой войны с Китаем.
Торговая война между США и Китаем, в рамках которой стороны ввели взаимные тарифы, превышающие 100%, практически заморозила торговлю между двумя крупнейшими экономиками мира.
В то же время в последние дни появляются сигналы, что стороны готовы к взаимным уступкам.
Недавно президент США Дональд Трамп признал, что ему придется снизить пошлины на китайские товары.
А СМИ сообщили, что Китай непублично отменил пошлины в размере 125% на некоторые полупроводники, произведенные в США.