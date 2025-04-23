Трамп признал, что его гигантские пошлины в отношении Китая придется снизить

Президент США Дональд Трамп признал, что ему придется снизить пошлины в отношении китайских товаров.

Об этом он сказал в Белом доме во вторник, его слова приводит CNN, сообщает "Европейская правда".

Комментарии Трампа знаменуют собой ослабление риторики после недель жесткого позиционирования, которые привели к тому, что тарифы на китайские товары превысили ошеломляющие 145%.

"145% – это очень высокий показатель, и он не будет таким высоким", – сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.

"Он не будет даже близко таким высоким. Он существенно снизится. Но не будет нулевым", – добавил президент США.

Трамп сделал эти комментарии, когда его спросили о высказываниях министра финансов Скотта Бессента, который заявил, что высокие тарифы между Соединенными Штатами и Китаем фактически заблокировали торговлю между странами.

На частной инвестиционной конференции, организованной JP Morgan Chase, Бессент заявил, что торговая война с Китаем является нежизнеспособной, и он ожидает деэскалации в ближайшем будущем.

По данным СМИ, разрешению торгового спора между Вашингтоном и Пекином мешает то, что президент США Дональд Трамп настаивает на личных переговорах с лидером Китая Си Цзиньпином, чтобы решить тарифные вопросы.